Kuzey Kore, Güney Kore'ye atık taşıyan balonlar gönderdi

Kuzey Kore, ülke lideri Kim Jong Un'un muhalifleri tarafından kuzeye gönderilen broşür kampanyasına misilleme olarak, Mayıs ayından bu yana Güney Kore'ye bin 500'den fazla atık taşıyan balon gönderdi.

Yetkililer, bu balonlarla gönderilen çöp torbalarının bazılarındaki topraklarda, insan dışkısından kaynaklanan parazitlerin bulunduğunu söyledi.

Bazı balonlardaki paketler analiz edildiğinde "yuvarlak kurtlar, kırbaç kurtları ve sivrikuyruk" tespit edildi.

Güney Kore'deki ilgili bakanlık, paketlerdeki parazitlerden enfeksiyon kapma şansının düşük olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına göre, balonların içinde Mickey Mouse, Winnie the Pooh ve Hello Kitty karakterlerinin yer aldığı eşyalar da dahil olmak üzere Güney'den bağışlanan kesik "Batı" kıyafetleri de vardı. Bunlar arasında da vardı. Ayrıca çoraplar, elbiseler ve çocuk kıyafetleri de balonlarda yerini almıştı.

Güney Kore'den bir bakanlık yetkilisi, Kuzey Kore'nin gönderdiği atıkların aynı zamanda ülkenin kötü ekonomik durumunu ortaya çıkardığını söyledi.

Kuzey Kore'de muhtemelen kimyasal gübre yerine insan dışkısının kullanılması nedeniyle balondan çıkan toprağın parazitlerle enfekte olduğunu da sözlerine ekledi.

Kuzey Kore, bunun, Kuzey Kore'ye yiyecek, ilaç, nakit para ve Kuzey rejimini eleştiren broşürler taşıyan balonlar gönderen Kuzeyli sığınmacıların ve Güney Koreli aktivistlerin propaganda kampanyasına misilleme olduğunu söylüyor.

İki Kore yakın zamanda sınır ötesi propaganda savaşlarını hızlandırdı. Kuzey, güneye çöpler gönderirken, güney de güçlü hoparlörlerden pop şarkıları ve haberleri sınır boyunca yayımlıyor.

24 Haziran'da, yeni balonların sınırı geçmesinin ardından Güney Koreli yetkililer insanları düşen nesnelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Güney Kore'deki bir aktivist, AFP haber ajansına, bu hafta kuzeye doğru propaganda broşürleri taşıyan daha fazla balon uçurduğunu söyledi.

Güney Kore ordusu geçtiğimiz günlerde halkı, beyaz balonlara karşı uyardı ve onlara iliştirilen "atık ve çöp" içeren plastik poşetlere dokunmamalarını söyledi.

Bu akım, Mayıs ayında çöp taşıyan en az 260 balonun Güney Kore'ye düşmesiyle başladı. Yetkililer, bölge sakinlerini evde kalmaları konusunda uyarmıştı.

Güney Kore'deki aktivistler, Kuzey Kore karşıtı propagandaya ek olarak daha önce nakit para, yasaklı medya içeriği ve yasaklı Güney Kore atıştırmalıklarından taşıyan balonlar göndermişti.

Mayıs ayında, Güney Kore merkezli bir aktivist grup, Kuzey Kore karşıtı broşürler ile Kore pop müziği ve müzik videoları içeren USB bellekleri taşıyan 20 balonu sınırdan gönderdiğini açıkladı.