Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 23 Nisan kutlamaları

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlanırken, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da Şehit Yalçın İlkokulu'nu ziyaret ederek çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Şehit Yalçın İlkokulu'nda düzenlenen etkinliklere katıldı. Okulda gerçekleştirilen törende öğrenciler tarafından hazırlanan gösterileri izleyen Erhürman, çocukların 23 Nisan bayramını kutladı. Erhürman ayrıca, bayram etkinliklerinin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenleri de tebrik etti.

ATATÜRK ANITI'NDA TÖREN

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene de iştirak etti. Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
