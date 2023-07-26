Kuzey Denizi'nde Otomobil Taşıyan Gemi Yangını

Kuzey Denizi’nde Hollanda’ya bağlı Ameland adası yakınlarında, otomobil taşıyan bir kargo gemisinde çıkan yangın giderek büyüyor. Gemideki elektrikli otomobillerden birindeki ısınma sonucu başladığı belirtilen yangında bir kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Günlerce sürebileceği belirtilen yangın nedeniyle 25’i elektrikli yaklaşık 3 bin otomobilin bulunduğu geminin batması durumunda, büyük bir çevre felaketi yaşanmasından endişe ediliyor.

Kuzey Denizi’nde Hollanda’ya bağlı Ameland adası yakınlarında, otomobil taşıyan bir kargo gemisinde çıkan yangın giderek büyüyor.

Gemideki elektrikli otomobillerden birindeki ısınma sonucu başladığı belirtilen yangında bir kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Günlerce sürebileceği belirtilen yangın nedeniyle 25’i elektrikli yaklaşık 3 bin otomobilin bulunduğu geminin batması durumunda, büyük bir çevre felaketi yaşanmasından endişe ediliyor.

Almanya’dan Mısır’a otomobil taşıyan Fremantle Highway adlı gemi, Hollanda’ya bağlı Ameland adasının yaklaşık 25 kilometre açığında seyrettiği sırada, Salı gece yarısı yangın çıktı.

Sahil Güvenlik yangının, gemide bulunan 25 elektrikli otomobilden birinde başladığı ve hızla yayıldığını bildirdi.

Gemideki 23 mürettebat, yangının büyümesi üzerine denize atladı. Mürettebattan bir kişi hayatını kaybederken diğerleri Hollanda Sahil Güvenlik helikopteri ve gemileri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik, erken saatlerden itibaren yangını söndürmeye çalışıyor. Ancak şiddetli rüzgar ve akıntı nedeniyle çalışmaların oldukça ağır ilerlediği belirtiliyor.

Yetkililere göre yangın şu anda geminin ön kısmında şiddetleniyor ve söndürme çalışmaları günlerce sürebilir.

Sahil Güvenlik yetkililerine göre gemi hafifçe sallanıyor ve batıyor olabilir.

İtfaiye yangına botlar ile müdahale ederek gemiyi soğutmaya çalışıyor. İtfaiye sözcüsü, "Geminin batmasını da önlemeye çalışıyoruz, ancak şimdiden önemli ölçüde batmaya başladı" dedi.

Gemi, yoğun nakliye rotasını engellememesi ve sürüklenmemesi için bir halatla bağlandı.

Hollandalı yetkililere göre, 200 metre uzunluğundaki gemiyi kurtarma çalışması ancak yangın söndükten sonra başlayabilir.

Kuzey Denizi Vakfı, yakıtı ve binlerce otomobil ile geminin batması durumunda hem Kuzey Denizi hem de Wadden Denizi için bir çevre felaketi yaşanacağını açıkladı.

Ameland Belediye Başkanı Leo Pieter Stoel da çevre felaketi konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Hollandalı belediye başkanı, “Gemi batarsa, her türlü kirlilik Ameland'a ve diğer Wadden Adaları'na bulaşabilir. Elbette çevresel etkilerden, Wadden bölgesinin doğası üzerindeki etkilerden her zaman korkuyoruz. Burası bir dünya mirası alanı ve içine çok tuhaf, zehirli ürünler gelirse zarar görebilir” dedi.

Hollanda hükümeti, geminin petrol sızdırması olasılığına karşı bir petrol toplama gemisini bölgeye gönderdi.