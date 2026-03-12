Haberler

Kuveyt'te İHA saldırısı: 2 yaralı

Kuveyt'te İHA saldırısı: 2 yaralı
Güncelleme:
Kuveyt'in güneyinde bir binayı hedef alan insansız hava aracı saldırısında 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, binada hasar meydana geldi.

KUVEYT, ülkenin güneyinde bir binayı hedef alan insansız hava aracı saldırısında 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, ülkenin güneyinde bir insansız hava aracının (İHA) binaya isabet ettiğini ve olayda 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların tedavi altına alındığı ve binada hasar meydana geldiği belirtildi.

