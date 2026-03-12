Kuveyt'te İHA saldırısı: 2 yaralı
Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, ülkenin güneyinde bir insansız hava aracının (İHA) binaya isabet ettiğini ve olayda 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların tedavi altına alındığı ve binada hasar meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı