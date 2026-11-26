Kuveyt ordusu İran saldırısında yaralanan 4 kişiden 2 İtalya vatandaşının öldüğünü duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuveyt ordusu, ülke hava sahasında çok sayıda düşman İHA tespit edip müdahale ettiğini duyurdu. Hayati öneme sahip bir tesise yönelik İran saldırısında düşen parçalar 4 kişiyi yaraladı; yaralılardan 2 İtalya vatandaşı hastanede hayatını kaybetti, 1 Kuveyt ve 1 Pakistan vatandaşının tedavisi sürüyor.
KUVEYT ordusu, ülke hava sahasında tespit edilen düşman insansız hava araçlarına (İHA) müdahale edildiğini, hayati öneme sahip bir tesise yönelik İran saldırısında düşen parçalar nedeniyle yaralanan 4 kişiden 2 İtalya vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kuveyt ordusunun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerin ülke hava sahası içerisinde çok sayıda düşman insansız hava aracı (İHA) tespit ederek müdahalede bulunduğu bildirildi. Hayati öneme sahip bir tesisin hedef alındığı 'İran saldırısı' sonucunda düşen parçaların 4 kişinin yaralanmasına ve hasara yol açtığı aktarılan açıklamada, 1 Kuveyt, 2 İtalya ve 1 Pakistan vatandaşı olan yaralıların gerekli tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Kuveyt ordusundan yapılan yeni açıklamada ise hastanede tedavi altına alınan 2 İtalya vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, tedavileri süren diğer 2 yaralıya ise acil şifalar dilendi.