Kuveyt: Füze ve İHA saldırılarına karşılık verildi

KUVEYT ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı müdahale ettiğini bildirdi.

Kuveyt ordusunun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka yetkili makamlar tarafından yayımlanan emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı