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Kuveyt: Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırıları nedeniyle devreye girdi

Kuveyt: Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırıları nedeniyle devreye girdi
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Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu. Halka güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

KUVEYT ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalıştığını bildirdi.

Kuveyt ordusunun, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellemeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, halka emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapılarak, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin 'düşman saldırılarını' önlemesinden kaynaklandığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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