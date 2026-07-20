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Kuveyt: İran'ın füze ve İHA saldırıları sivil tesislerde büyük hasara yol açtı

Kuveyt: İran'ın füze ve İHA saldırıları sivil tesislerde büyük hasara yol açtı
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Kuveyt Savunma Bakanlığı, hava sahasında İran'a ait balistik füzeler ve insansız hava araçları tespit edilerek müdahale edildiğini duyurdu. Saldırılarda elektrik, su ve yenilenebilir enerji tesisleri vuruldu, yangınlar çıktı ve büyük hasar oluştu.

KUVEYT Savunma Bakanlığı, ordunun hava sahası içinde İran'a ait balistik füzeler ile insansız hava araçları tespit ettiği ve müdahale edildiğini bildirildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nin dün şafak vaktinden itibaren hava sahası içinde İran'a ait balistik füzeler ile insansız hava araçları (İHA) tespit ettiğini ve müdahale edildiğini belirtti. İran'ın sivil ve kritik altyapıları hedef alan saldırılarının sürdüğünü kaydeden Atvan, "Saldırılar Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı'na bağlı tesisleri de vurdu. Saldırılar nedeniyle yangınlar çıktı, bakanlığa ait birçok hayati tesiste büyük çapta hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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