Kuveyt: 4 füze ve 10 İHA etkisiz hale getirildi
Kuveyt Savunma Bakanlığı, hava sahasına giren 3 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 10 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini, olayda bir kişinin yaralandığını ve hasar oluştuğunu açıkladı.
Kuveyt, hava sahasına giren 4 füze ve 10 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan, silahlı kuvvetlerin sabah saatlerinde Kuveyt hava sahasında 3 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 10 insansız hava aracı (İHA) tespit ettiğini aktardı.
1 KİŞİ YARALANDI
Füze ile İHA'ların önlendiğini ve etkisiz hale getirildiğini belirten Atvan, "Olayda bir kişi yaralandı, hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı