Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Gedikoğluçiftliği köyünde dün çıkan orman yangını, ekiplerin 6 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, yanan alanlar havadan görüntülendi.

Saat 14.00 sıralarında çıkan yangına 6 helikopter, 1 uçak, 33 arazöz ve 4 dozer ile müdahale edildiği ve yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındığı açıklandı.

Orman yangını söndürme çalışmaları sırasında dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker ve orman işletme şefi Murat Yıldırım'ın alevler arasında kalarak yaralanmıştı. Yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Yangında zarar gören 35 hektarlık ormanlık alan havadan görüntülendi. - KÜTAHYA