TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Efendi Kavazoviç ile bir araya geldi.

Bosna-Hersek İslam Birliği Binası'nda gerçekleşen görüşmede, İsrail- Filistin çatışması, Türkiye ve Bosna Hersek'in ikili ilişkileri ele alındı. Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye olarak Balkanlarda güven ve istikrarın sağlanmasını önemli bir mesele olarak gördüklerini belirtti. Bosna-Hersek halkının hak ve hukukunun korunması, Bosna Hersek'in farklı varlıklarıyla toprak bütünlüğünün sağlanmasının önemini vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye olarak bu bütünlüğün bozulmasına yol açacak herhangi bir teşebbüsü doğru ve meşru bulmayacaklarının altını çizdi.

BOSNA HERSEK'İN İLK CUMHURBAŞKANI ALİYA İZZETBEGOVİÇ'İN KABRİNE ZİYARET

Kurtulmuş, Saraybosna'da, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Kurtulmuş, Kovaçi Şehitliği'nde Meçhul Asker Anıtı'na ve Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çiçek bırakarak dua etti.