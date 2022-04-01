Kürtaj yapmayı reddeden kadının evine giren polisler, 5 bebek fetüsü buldu - Haberler

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Kürtaj yapmayı reddeden kadının evine giren polisler, 5 bebek fetüsü buldu

Haberler.com - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve "kürtajı" reddeden Lauren Handy isimli kadının evine baskın düzenleyen polis ekipleri, evde 5 bebek fetüsü buldu. Fetüsler incelemek üzere adli tıpa götürülürken, olayla ilgili geniş bir soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Capitol Hill Mahallesi'nde gerçekleştirilen baskında, korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Daha önce de hakkında işlem başlatılan ve kürtajı reddetmesiyle bilinen Lauren Handy isimli kadının evinden koku geldiği yönünde ihbarda bulunuldu.

Polis ekipleri, kadının evinde kimyasal atık olabileceği şüphesi üzerinde durarak bu konuda önlem aldı. Sabah saatlerinde Lauren Handy'in evine baskın düzenlendi.

Kürtaj yapmayı reddeden kadının evine giren polisler, vahşeti ortaya çıkardı

Polis ekipleri, evde büyük bir vahşeti ortaya çıkardı. Kürtajı reddettiği belirtilen Handy'nin doğurduğu bebekleri evde sakladığı öne sürülüyor. Bebekler, adli tıp kurumuna gönderildi.

Kürtaj yapmayı reddeden kadının evine giren polisler, vahşeti ortaya çıkardı

Handy'nin yaptıkları bununla da sınırlı değil. Genç kadının kısa bir süre önce bir kürtaj kliğine baskın yaptığı ve tek başına eylem gerçekleştirdiği belirtildi. Handy olaydan sonra gözaltına alındı.

Haberler.com - Dünya

Hamilelik, Kürtaj, Dünya, Haberler

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