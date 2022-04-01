Kürtaj yapmayı reddeden kadının evine giren polisler, 5 bebek fetüsü buldu

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Capitol Hill Mahallesi'nde gerçekleştirilen baskında, korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Daha önce de hakkında işlem başlatılan ve kürtajı reddetmesiyle bilinen Lauren Handy isimli kadının evinden koku geldiği yönünde ihbarda bulunuldu.

KİMYASAL ATIK ŞÜPHESİ

Polis ekipleri, kadının evinde kimyasal atık olabileceği şüphesi üzerinde durarak bu konuda önlem aldı. Sabah saatlerinde Lauren Handy'in evine baskın düzenlendi.

5 BEBEK FETÜSÜ BULUNDU

Polis ekipleri, evde büyük bir vahşeti ortaya çıkardı. Kürtajı reddettiği belirtilen Handy'nin doğurduğu bebekleri evde sakladığı öne sürülüyor. Bebekler, adli tıp kurumuna gönderildi.

KÜRTAJ KLİNİĞİNE BASKIN YAPMIŞ

Handy'nin yaptıkları bununla da sınırlı değil. Genç kadının kısa bir süre önce bir kürtaj kliğine baskın yaptığı ve tek başına eylem gerçekleştirdiği belirtildi. Handy olaydan sonra gözaltına alındı.

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