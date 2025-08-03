Kuril Adaları'nda 6.7 Büyüklüğünde Deprem

Kuril Adaları'nda 6.7 Büyüklüğünde Deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından bildirildi. Bu bölge, daha önce 8.8 ve 7.4 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılarla da gündeme gelmişti.

RUSYA'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, bölgede şiddetli artçılara yol açtı. 8,8'lik depremden önce 20 Temmuz'da bölgede 7.4 büyüklüğüne ulaşan öncü sarsıntılar kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Devrim Özkan'dan olay yaratacak Lucas Torreira paylaşımı

Güzel oyuncu yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın röportajdaki bakışlarına dikkat: Bu kez spikerden gözlerini ayırmadı

Bu kez gözlerini ayırmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.