Kuril Adaları'nda 6.7 Büyüklüğünde Deprem
Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından bildirildi. Bu bölge, daha önce 8.8 ve 7.4 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılarla da gündeme gelmişti.
RUSYA'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, bölgede şiddetli artçılara yol açtı. 8,8'lik depremden önce 20 Temmuz'da bölgede 7.4 büyüklüğüne ulaşan öncü sarsıntılar kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya