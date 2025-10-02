Küresel Sumud Filosu'na İletişim Kesildi

GAZZE'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm gemilerle irtibatın kesildiği bildirildi.

Küresel Sumud Filosu organizatörlerinden yapılan açıklamada, filodaki tüm gemilerle irtibatın kesildiği belirtildi. Mikeno ve Fair Lady gemilerine İsrail müdahalesinin ardından alıkonulan Türk aktivistlerin sayısının 37'ye yükseldiği ve aktivistlerin, İsrail'in Aşdod Limanı'na götürüldüğü kaydedildi.