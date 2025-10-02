Haberler

Küresel Sumud Filosu'na İletişim Kesildi

Küresel Sumud Filosu'na İletişim Kesildi
Güncelleme:
GAZZE'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm gemilerle irtibat kesildi. Türk aktivistlerin sayısı 37'ye ulaştı ve alıkonulan aktivistler, İsrail'in Aşdod Limanı'na götürüldü.

Küresel Sumud Filosu organizatörlerinden yapılan açıklamada, filodaki tüm gemilerle irtibatın kesildiği belirtildi. Mikeno ve Fair Lady gemilerine İsrail müdahalesinin ardından alıkonulan Türk aktivistlerin sayısının 37'ye yükseldiği ve aktivistlerin, İsrail'in Aşdod Limanı'na götürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
