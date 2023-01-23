Kur'an yakma provokasyonunda bulunan Paludan: Dakikada 5 mesaj geliyor, korkuyorum

İsveç'te aşırı sağcı Rasmus Paludan, Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından ilk kez konuştu. Bu çirkin saldırıya karşı pişmanlık duymadığını söyleyen Paludan, "Çok ciddi tehditler geliyor. Sosyal medyada dakikada 20 mesaj geliyor ve bunlardan 5'i tehdit oluyor. Birileri beni öldüreceğini söylediği için korkuyorum, bana ne yapacaklarını anlatıyorlar" dedi.

İsveç'te aşırı sağcı politikacı Paludan, hafta sonu Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde skandal bir olay gerçekleştirerek Kuran-ı Kerim yaktı. Bu alçak provokasyon sonrası ilk kez konuşan Paludan pişman olmadığını söyledi.

"BEN BUNU YAPTIM ÇÜNKÜ SİYASİ SEBEPLERİM VARDI"

Paludan, "Kutsal kitabı yakma eylemini gerçekleştirdikten sonra 'tamam bu oldu' dedim. Fakat düşündüğüm gibi çıkmadı" ifadelerini kullanırken, kendisine yöneltilen "pişman mısınız" sorusuna ise, "Hayır, ben bunu yaptım çünkü siyasi sebeplerim vardı. Bu kadar çok insanın beni öldürmek istediğini görünce üzüldüm" açıklamalarında bulundu.

"DAKİKADA 5 TEHDİT MESAJI GELİYOR"

Daha önce de benzer çirkin saldırılarda bulunan Paludan, "Eskiye kıyasla şu an daha çok tehdit geliyor" dedi. 2019'dan beri bir koruması olduğunu söyleyen Paludan, "Şu an yaşadıklarım öncekilere hiç benzemiyor. Çok daha ciddi tehditler geliyor. Sosyal medyada dakikada 20 mesaj geliyor ve bunlardan 5'i tehdit oluyor" ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİ BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Gazetecinin kendisine yönelttiği, "Korkuyor musunuz?" sorusuna ise Paludan, "Evet, birileri beni öldüreceğini söylediği için korkuyorum. Bana ne yapacaklarını anlatıyorlar" diye konuştu. Aşırı sağcı saldırgan ayrıca, "Bu eylem ile İsveç'in NATO üyeliği arasında bir bağlantı yok" dedi.