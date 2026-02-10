Libya'da helikopter düştü: 5 ölü

LİBYA'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde düşen helikopterdeki 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kufra Belediye Başkanı Muhammed Abdurrahim Bumeriz, Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde bir helikopterin düştüğünü açıkladı. Bumeriz, Kufra'daki es-Sarre Hava Üssü'nde helikopterin ambulans hizmeti sunduğu sırada düştüğünü ve helikopterdeki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Bumeriz, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.