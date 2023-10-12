Kudüs'te çıkan çatışmada 1 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Herod Kapısı yakınındaki karakola silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, 2 İsrail polisi yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kudüs'te Eski Şehir bölgesinde çıkan çatışmada 1 Filistinli hayatını kaybederken, 2 İsrail polisi yaralandı.

Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Herod Kapısı yakınındaki karakola silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, 2 İsrail polisi yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, silahlı olduğu açıklanan Filistinlinin karakola ateş açtığı ve vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Çatışmanın ardından polis Eski Şehir bölgesindeki tüm kapıları kapattı. - KUDÜS