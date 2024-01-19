Küçük Köpeklerin Daha Uzun Yaşama Eğilimi

ABD'li Bilim insanları yaptıkları bir araştırmada, küçük köpeklerin büyük köpeklerden daha uzun yaşama eğiliminde olduklarını açıkladı. Araştırmacılar, her büyüklükteki köpeklerin benzer sayıda sağlık koşullarından muzdarip olduğunu, ancak daha büyük ırkların daha ciddi rahatsızlıklar yaşama eğiliminde olduğunu ifade etti.

ABD'li bilim insanları 238 cins köpeğin ve 25 binden fazla yavrunun incelenmesiyle yaptıkları araştırmada, küçük köpeklerin büyük köpeklerden daha fazla yaşam süresi olduğuna dikkat çekti. Araştırmada, büyük köpeklerin kansere, kemikle ilgili hastalıklara, mide-bağırsak problemlerine, nörolojik ve endokrin rahatsızlıklarına, kulak, burun ve boğaz sorunlarına ve bulaşıcı hastalıklara eğilimli olduğu, küçük köpeklerin ise karaciğer veya pankreas hastalıklarının yanı sıra göz, kalp ve solunum sorunlarına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, köpeklerin yaşam süresinde cinsiyet, coğrafi konum ve safkan ve karma cins, köpek yaşı ve büyüklüğü gibi birçok faktörün etkili olduğuna dikkat çekip evcil hayvan sahiplerinin bildirimlerden yola çıktıklarını kaydetti. Açıklamada "Bunlar ölüm nedeni verilerinden ziyade yaşam boyu hastalık yaygınlığı verileridir. Bununla birlikte, bu sonuçlar yine de daha büyük köpeklerde yaşam süresinin kısalmasına katkıda bulunabilecek hastalık kategorileri hakkında fikir vermekte ve daha fazla araştırma için birden fazla yol önermektedir" ifadeleri yer aldı.