Küba: ABD'ye kayıtlı sürat teknesinde dört kişi vuruldu

Küba hükümeti, ABD'ye kayıtlı bir sürat teknesiyle Küba sularına giren dört kişinin sınır muhafızları tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Küba İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, sürat teknesinin yolcularının kendilerine yaklaşan bir sahil güvenlik gemisine ateş açtığını söyledi.

Küba'nın kuzey kıyısındaki bir adanın yakınlarında meydana gelen olayda teknedeki altı kişi de yaralandı.

Teknede bulunanların kimlikleri veya geminin bölgede ne yaptığı belirsizliğini korurken, Küba hükümeti olayı "açıklığa kavuşturmak" için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

X'te yayımlanan açıklamada, bakanlık, Florida'da kayıtlı ve kayıt numarası FL7726SH olan geminin Çarşamba sabahı ülkenin orta kesimindeki Villa Clara eyaletindeki Cayo Falcones yakınlarında tespit edildiğini belirtti.

Bakanlığın sınır muhafızlarından beş kişiyi taşıyan Küba gemisi kimlik tespiti için yaklaşınca, "sınır ihlalinde bulunan sürat teknesinin mürettebatı ateş açtı" denildi ve Küba komutanının yaralandığı belirtildi.

"Çatışmanın sonucu olarak, bu raporun yazıldığı tarihte, yabancı gemideki dört saldırgan öldürüldü ve altı kişi yaralandı" ifadesine yer verildi.

Yaralılar tahliye edilerek acil tıbbi yardım sağlandı.

BBC, yorum almak için ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray ile iletişime geçti.

Küba asıllı Amerikalı ve Miami'nin eski belediye başkanı Florida Temsilcisi Carlos Gimenez, X'te, "katliam" olarak nitelendirdiği olayla ilgili "acil" bir soruşturma talep ettiğini belirterek, ABD yetkililerinin "kurbanlar arasında ABD vatandaşı veya yasal ikamet edenler olup olmadığını belirlemesi gerektiğini" ekledi.

Gimenez ayrı bir mesajda, Küba hükümetinin "tarihin çöp sepetine atılması gerektiğini" savundu.

Olay, ABD ile Küba arasında gerginliğin tırmandığı bir dönemde meydana geldi.

Küba, ABD'nin bölgedeki uzun süredir müttefiki olan Venezuela'dan adaya petrol sevkiyatını engellemesi nedeniyle derinleşen bir yakıt kriziyle karşı karşıya.

Küba açıklamasında bu gerginliklere atıfta bulunarak, "mevcut zorluklar karşısında Küba, karasularını korumaya ve egemenliğini savunmaya kararlı olduğunu" belirtti.

Bu olay, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Trump yönetiminin Küba hükümetine baskılarını artırma çabaları ve diğer bölgesel meselelerle ilgili olarak Karayip liderleriyle görüşmek üzere Saint Kitts ve Nevis'e gittiği döneme denk geldi.

