Haberler

Küba Dışişleri Bakanı Parrilla: Küba'ya askeri saldırı emrini verenler tarihe savaş suçlusu olarak geçecek

Küba Dışişleri Bakanı Parrilla: Küba'ya askeri saldırı emrini verenler tarihe savaş suçlusu olarak geçecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada ABD'yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayarak, olası bir askeri saldırı durumunda ABD'li yetkilileri savaş suçlusu ilan edeceklerini söyledi.

KÜBA Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, " Küba'ya askeri saldırı emrini veren Başkan, Dışişleri Bakanı ve Savaş Bakanı, insanlığa karşı doğrudan suç işleyen savaş suçluları olarak tarihe geçecektir" dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, 'Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ile ilkelerini savunmak ve BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek' başlığı altında toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Parrilla, ABD'nin Küba ile ilgili uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyleyerek, ABD tarafından eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'ya yöneltilen suçlamaları 'keyfi' ve 'akılalmaz bir eylem' olarak değerlendirdi.

ABD'nin Küba'ya olası askeri müdahalesi konusuna da değinen Parilla, "Bu askeri saldırı emrini veren Başkan, Dışişleri Bakanı ve Savaş Bakanı, insanlığa karşı doğrudan suç işleyen savaş suçluları olarak tarihe geçecektir. Küba, ABD'ye bir tehdit oluşturmuyor ve düşman olmak istemiyor. İnsani etki nedeniyle böylesine insanlık dışı zorlayıcı eylemlerin veya saldırganlığın hiçbir gerekçesi yoktur. Küba'nın barış içinde yaşamasına izin verin" ifadelerini kullandı.

Parrilla, Güney Amerika ülkeleri ve BM Güvenlik Konseyi de dahil tüm uluslararası topluma, Küba'ya yönelik insani bir felaketin önlenmesi konusundaki çabalara destek çağrısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! 'Bayram mesajı' yanıtı dikkat çekti

Mezarlık çıkışı yöneltilen soruya verdiği yanıt dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Seyir halindeki otomobil alev aldı! Dakikalar içinde küle döndü
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Sultan Abdülmecid'in şifa bulduğuna inanılan camide 100 yıllık kılıçla bayram hutbesi

100 yıllık kılıçla bayram hutbesi
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu küfürlü oldu
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Dervişoğlu: Ülkemizde birçok problemin yanında şimdi bir de derin bir mutsuzluk hakim

Dervişoğlu'nun bayram mesajına "halkın mutsuzluğu" damga vurdu
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz