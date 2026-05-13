Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: Küba tehdit etmiyor, sürekli tehdit ediliyor

KÜBA Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin ulusal güvenliğine karşı hiçbir zaman saldırgan bir eylemde bulunmadıklarını belirterek, "Küba tehdit etmiyor, sürekli tehdit ediliyor" dedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla, ABD ile ilişkiler ve Küba'ya yönelik tehdit iddiaları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ülkesinin iddia edildiği gibi bir tehlike oluşturmadığını savunan Diaz-Canel, "Küba tehdit etmiyor, sürekli tehdit ediliyor" ifadelerini kullandı.

ABD'ye yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta olduklarını hatırlatan Diaz-Canel, "60 yılı aşkın sosyalist devrim süresince, bu topraklardan o ülkenin ulusal güvenliğine karşı tek bir saldırgan eylem dahi çıkmamıştır; aksine Küba, çeşitli türden uluslararası suçlarla mücadelede ABD'nin kendi güvenliğini korumasına katkıda bulunmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Devrim yılları boyunca ABD'den planlanan ve binlerce Kübalının ölmesine veya yaralanmasına neden olan sayısız saldırgan eylemin hedefi olduklarını vurgulayan Diaz-Canel, "Ülkemizi bir tehdit olarak göstermek alaycı bir tutumdur, tarihin kanıtladığı ve şu anki gerçeklerin de söylediği gibi her geçen gün ABD'den Küba'ya yönelik yeni bir tehdit geliyor" dedi.

Küba'ya yönelik yaptırımları ve ekonomik suçlamaları da eleştiren Diaz-Canel, "Küba'yı tehdit olarak göstermek, bir yandan ek zorlayıcı önlemler kararlaştırıp diğer yandan hükümetini ekonomisini asgari düzeyde bile ayakta tutmaktan aciz olmakla suçlamak, öylesine tutarsız ve hayal ürünüdür ki, bu tezi öne sürenler bile onu sağlam argümanlarla savunamamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sürecin halkı hedef aldığını aktaran Diaz-Canel, "Bütün bunlar, Küba halkını boğmaya devam etmek ve halklarımız ile bölgemiz için hayal edilemeyecek sonuçlar doğurabilecek bir çatışmayı tırmandırmak için kurgulanan bir anlatının parçasıdır; Küba tehdit etmiyor, meydan okumuyor ama korkmuyor da" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı