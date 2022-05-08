Küba'da 142 yıllık otelde patlama meydana geldi! 32 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi kayıp - Haberler

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Küba'da 142 yıllık otelde patlama meydana geldi! 32 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi kayıp

AA - Sinan Doğan - Dünya
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Küba'da 142 yıllık otelde patlama meydana geldi! 32 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi kayıp

Küba'nın başkenti Havana'da, 6 Mayıs'ta bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi. Yerel basında otelin 1880 yılında yapıldığı bilgisi verilirken, patlama sonrası 19 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 6 kişi daha artarak 32'ye çıktığı, yaralı sayısının ise 15'i çocuk, 80 olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, tedavileri hastane devam eden 10 kişinin de durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Yerel basında çıkan haberlerde patlama sonucunda halen 19 kişinin kayıp olduğu, ölenler arasında biri hamile 4 çocuğun bulunduğu öne sürülüyor.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPILDI

Yaralıları dün hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Küba basınında, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı iddia edildi. Saratoga isimli 5 yıldızlı otelde, gaz kaçağından kaynaklanan patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi ölmüş, 13 kişi kaybolmuştu.

NEREDEYSE 100 YILDIR HİZMET VERİYORDU

Kovid-19 salgını sebebiyle 2 yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması beklenen tarihi otelin 1880'de inşa edildiği, 1933'ten bu yana otel olarak hizmet verdiği kaydedildi.

AA / Sinan Doğan - Dünya

Arama Kurtarma, Havana, Mayıs, Küba, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Haberler

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