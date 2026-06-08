KÜBA açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Küba'nın Mantua şehrinin yaklaşık 104 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin, Mantua'nın yanı sıra ülkenin batı kesimindeki diğer kıyı yerleşimlerinde ve Meksika'da da hissedildiği belirtildi. Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı