Bulgaristan'ın Güneyinde Şiddetli Yağışlar Etkili Oldu

Bulgaristan'ın Krumovgrad kentinde etkili olan şiddetli yağışlar Krumovitsa Nehri'nin taşma noktasına gelmesine neden oldu. Bazı yerleşim yerlerinde kısmi olağanüstü hal ilan edildi, yollar su altında kaldı ve içme suyu kesintileri bekleniyor.

BULGARİSTAN'ın güneyinde Kırcaali iline bağlı Krumovgrad kentinde şiddetli yağışlar etkili oldu.

Bulgaristan'ın güneyindeki Krumovgrad kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Krumovitsa Nehri'nin taşma noktasına geldiği ve bazı yerleşim yerlerinde kısmi olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Yetkililer, bir köprünün sel suları nedeniyle yıkıldığını, altyapının zarar gördüğünü, yolların ve yerleşim yerlerinin sular altında kaldığını aktardı. Ayrıca içme suyu ve altyapı hizmetlerinde de kesintiler beklendiği ifade edildi.

Şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını kaydeden yetkililer, yağışların ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirterek, bölge halkına dikkatli olunması çağrısında bulundu.

