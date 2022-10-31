Kremlin: Ukrayna'nın adımları tahıl anlaşmasına zarar verdi, anlaşma riskli ve garanti altında değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tahıl anlaşmasını askıya almasına Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün "Biz insanlığa hizmet için gayrete devam edeceğiz" sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında "Ukrayna'nın adımları tahıl anlaşmasına zarar verdi. Anlaşma riskli ve garanti altında değil" ifadeleri yer aldı.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin anlaşma, geçtiğimiz temmuz ayının 22'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalanmıştı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çok sayıda tahıl gemisi yola çıktı. Fakat Rusya cephesi geçtiğimiz 29 Ekim'de tahıl gemilerinin güvenliğini sağlayan Rus gemilere İngiliz destekli filo tarafından saldırıldığını öne sürerek anlaşmayı askıya aldı.

TÜRKİYE KONUYLA İLGİLİ DEVREYE GİRDİ

Rusya'nın bu hamlesinin ardından Türkiye de dün konuyla ilgili devreye girdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sorunun çözümü için hem Rusya, hem Ukrayna hem de Birleşmiş Milletler tarafıyla yoğun bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar'ın görüşmeleri de kısa sürede olumlu sonuçlandı.

DENETİMLER KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDI

BM, Ukrayna, Türkiye ve BM delegasyonlarının, tahıl koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Açıklamada, Rus delegasyonunun iki planla ilgili de bilgilendirildiği belirtildi.

ERDOĞAN'DAN TAHIL ANLAŞMASININ ASKIYA ALINMASINA İLK TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ise konuyla ilgili ilk yorum bugün geldi. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastaların ilgisizlikten öldüğü, yaşlı bakımevlerinde içimizi yakan görüntülerle karşılaştık. Türkiye olarak küresel salgında sunduğumuz küresel sağlık hizmetleriyle, ülkelere gönderdiğimiz tıbbi desteği alnımızın akıyla verdik. Hiçbir ayrım yapmadan elimizdeki imkanları seferber ettik. Şimdi gıda krizinde yaşanıyor. Dünya buğday üretiminin üçte biri Rusya ve Ukrayna üretmektedir. Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak, gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle mütereddit davransa da insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

KREMLİN KARARIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Erdoğan'ın tepkisinin ardından Kremlin'den de yanıt gecikmedi. Tahıl anlaşmasının askıya alınmasının gerekçesini açıklayan Kremlin yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna'nın adımları tahıl anlaşmasına zarar verdi. Anlaşma riskli ve garanti altında değil" ifadelerini kullandı.

HULUSİ AKAR, AKŞAM SAATLERİNDE ŞOYGU İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru ile ilgili yaşanan son gelişmelerin ardından bu akşam Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüşecek.