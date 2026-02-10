Rusya: Ukrayna müzakerelerinin devam etmesini bekliyoruz

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna konusundaki müzakerelerin yakında devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Fransa ile teknik düzeyde bazı görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Bu temaslar, istenirse ve gerekli görülürse, en üst düzeyde hızlı bir diyalog kurulmasına yardımcı olacaktır. Şu ana kadar bu isteğin var olduğuna dair herhangi bir işaret almadık. Ancak Sayın Macron'un Rusya ile ilişkiler kurma ihtiyacına ilişkin açıklamaları dikkatimizi çekti. Bu tür açıklamaları takdir ediyoruz. İlişkilerimizi sıfıra indirgemenin mantıksız, verimsiz ve tüm taraflar için zararlı olduğunu uzun zamandır belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın her zaman diyaloğun sürdürülmesinden yana olduğunu vurgulayan Peskov, "Bizce bu, en acil ve karmaşık sorunların çözümüne yardımcı olabilir. Bu sorunlar kendiliğinden çözülmeyecek ve çatışma da çözüme kavuşturulmalarına yardımcı olmayacak" diye konuştu.

Peskov, Ukrayna konusunda Abu Dabi'de ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin ise "Henüz kesin bir tarih belirlenmedi ancak yine de bunun yakında devam etmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, dün akşam bir televizyon programında, bölgede nükleer silah kapasitesi edinilmesinin diğer ülkeleri bu yarışa zorlayabileceği yönündeki değerlendirmesi ile ilgili Peskov, "Nükleer silahların yayılmasını önleyen mevcut rejim, nükleer güvenliğin temel taşı" dedi.