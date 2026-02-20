Haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Ukrayna müzakereleri konusunda yüksek beklenti içinde değil

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Ukrayna müzakereleri konusunda yüksek beklenti içinde değil
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde yüksek beklentisi olmadığını ifade etti. Müzakerelerin Cenevre'de yapılacak bir sonraki turu hakkında bilgi verilmeyeceğini belirtti.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile yapılan müzakereler konusunda yüksek beklenti içinde olmadığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelere değindi. Müzakerelerin bir sonraki turunun haftaya Cenevre'de yapılacağına dair haberleri doğrulamadıklarını belirten Peskov, "Kremlin, mutabakat sağlandığında müzakerelerin bir sonraki turu hakkında bilgi verecek. Müzakereler zorlu ve zaman alıcı bir süreç, Rusya'nın bu konuda yüksek bir beklentisi yok" ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya ve Japonya ile ilişkileriyle ilgili değerlendirmesinde ise ilişkilerde yaklaşım değişmeden Japonya ile barış anlaşması imzalanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle toplantı yapacağını kaydeden Peskov, Putin'in bu yıl içinde Çin'i ziyaret edeceğini ancak kesin bir tarih üzerinde henüz anlaşmaya varılmadığını da aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı
Milan Skriniar'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi

Fener taraftarını kahreden açıklama geldi
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor

Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan

Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan