Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Ukrayna müzakereleri konusunda yüksek beklenti içinde değil

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile yapılan müzakereler konusunda yüksek beklenti içinde olmadığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelere değindi. Müzakerelerin bir sonraki turunun haftaya Cenevre'de yapılacağına dair haberleri doğrulamadıklarını belirten Peskov, "Kremlin, mutabakat sağlandığında müzakerelerin bir sonraki turu hakkında bilgi verecek. Müzakereler zorlu ve zaman alıcı bir süreç, Rusya'nın bu konuda yüksek bir beklentisi yok" ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya ve Japonya ile ilişkileriyle ilgili değerlendirmesinde ise ilişkilerde yaklaşım değişmeden Japonya ile barış anlaşması imzalanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle toplantı yapacağını kaydeden Peskov, Putin'in bu yıl içinde Çin'i ziyaret edeceğini ancak kesin bir tarih üzerinde henüz anlaşmaya varılmadığını da aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı