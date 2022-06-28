Rusya, savaşı sona erdirmek için Ukrayna'ya tek şart sundu: Silahları bırakın - Haberler

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Rusya, savaşı sona erdirmek için Ukrayna'ya tek şart sundu: Silahları bırakın

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle binlerce asker ve sivil hayatını kaybederken birçok yerleşim yeri de yıkıma uğradı. Savaş tüm şiddetiyle devam ederken Rusya, Ukrayna'daki işgali sonlandırmak için tek şart sundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukraynalı askerlerin silah bırakması durumunda savaşın gün bitmeden sona erebileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in emriyle 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Ukrayna işgalinde 4 ay geride kaldı. Rus ordusu ülkede ilerlemeye devam ederken Ukraynalı milliyetçiler ve askerler işgale karşı direniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinde devam eden Rus işgaliyle "Savaş yıl sonuna kadar bitmeli." dedi.Zelenski, Savaşın yıl sonuna kadar bitmesi için liderleri ellerinden gelenin en iyisini yapmaları konusunda uyardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin savaşın kış mevsimine kadar sonlanmasını istediğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Peskov, "Ukrayna tarafı gün bitmeden her şeyi durdurabilir. Bunun için milliyetçi birliklerin ve Ukrayna ordusunun silahlarını bırakması için emir verilmesi, Rusya Federasyonu'nun şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Bu durumda gün sonuna kadar her şey sonlanabilir. Sonrası Ukrayna Devlet Başkanı'nın kararıdır" diye konuştu.

Rusya, savaşı sona erdirmek için Ukrayna'ya tek şart sundu: Silahları bırakınKremlin Sözcüsü Peskov ve Rusya Devlet Başkanı Putin.

Rusya'nın, Ukrayna'daki askeri operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Peskov, "Devlet başkanımızın askeri operasyonların plana göre ilerlediği yönündeki açıklamaları bize rehberlik ediyor" ifadelerini kullandı. Peskov, Ukrayna'daki askeri operasyonların bir süresi olup olmadığı sorusunu ise "Hayır" şeklinde yanıtladı.

Rusya, savaşı sona erdirmek için Ukrayna'ya tek şart sundu: Silahları bırakın

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Dmitriy Peskov Kremlin Ukrayna Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

ender türk :

abd ve ab kuklası ülkesini yaktırdı yıktırdı

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