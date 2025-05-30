Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Rusya tarih verdi

Rusya ve Ukrayna arasında 3 yıldır süren savaşın sona ermesi için başlatılan barış müzakerelerinde yeni 'barış masasının' nerede kurulacağına ilişkin tartışmalar sürerken hem Rusya hem de Ukrayna'dan açıklamalar geldi.

İSTANBUL İSTENMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Bir sonraki görüşme İstanbul'da olabilir. İlk tura ev sahipliği yapan ülkeyi tercih ederiz" derken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky de görüşmeler için Türkiye'yi işaret etmişti.

2 HAZİRAN'DA GELECEKLER

Daha önce yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da, İstanbul'da yapma teklifine Ukrayna'dan henüz yanıt almadıklarını söyleyen Kremli'nden yeni bir açıklama geldi. Kremlin Rus heyetinin 2 Haziran'da İstanbul'a geleceğini duyurdu.

BAKAN FİDAN: LİDERLER İSTANBUL'DA BULUŞABİLİR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında bugün başkent Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile bir araya geldi. Fidan baş başa görüşmenin ardından açıklama yaptı.

"Savaşta kritik bir yol ayrımına yaklaşıyoruz" diyen Bakan Fidan, "16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde işaret ettiğim üzere önümüzde iki yol bulunuyor. Ya bu savaşa göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" diye konuştu. Fidan, İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmesine işaret ederek, "Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, " İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeler diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Ateşkes ve barış için beklentiler arttı. İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz" dedi.

"TEK YOL KALICI BARIŞ"

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığa olan desteğin tam olduğuna vurgu yapan Fidan, "Bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz" diyerek müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya Türkiye'nin hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın 2 Haziran Pazartesi günü görüşmelere devam etmek istediğini belirterek, "Müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz. Tarafların İstanbul'da aldıkları ilke kararları temelinde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenski'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Fidan, konuşmasında "kalıcı barışın tek yol olduğuna" dikkat çekti.

"BULUŞMAYI TEKLİF ETTİK"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini duyurmuştu.

Ukrayna'nın yeni tur müzakereleri "bozması" durumunda Rusya'nın atacağı adımlara yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, şu ifadeleri kullanmıştı: İkinci tur için 2 Haziran Pazartesi, İstanbul'da buluşmayı teklif ettik. Ukrayna tarafından bir yanıt beklememiz ve kendimizi ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar, bildiğim kadarıyla, Ukrayna tarafından hiçbir yanıt alınmadı.