Kremlin'den "Putin'in 3 yıl ömrü kaldı" iddialarına yanıt: Mantıklı insanların hastalık belirtileri görebileceğini sanmıyoruz - Haberler

Kremlin'den "Putin'in 3 yıl ömrü kaldı" iddialarına yanıt: Mantıklı insanların hastalık belirtileri görebileceğini sanmıyoruz
- Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hız kesmeden devam ederken son günlerde Rusya lideri Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Batı medyası yayınladığı fotoğraflarla doktorların Putin'e en fazla 3 yıl ömür biçtiğini öne sürerken, iddialara yanıt Dışişleri Bakanı Lavrov'dan geldi. Putin'in hasta olduğuna dair tartışmalara noktayı koyan Lavrov, "Mantıklı insanların bu adamda hastalık ya da halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız TF1 kanalına verdiği demeçte, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin söylentilerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Putin'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı, parkinson ya da kanser olduğu yönündeki iddialar uzun süredir uluslararası basında gündeme geliyor. İngiliz basını, doktorların Putin'e en fazla 3 yıl ömür biçtiğini öne sürmüştü.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, TF1 muhabirinin Putin'in sağlık durumuna ilişkin sorusu üzerine, "Kendisini ekranlardan gözlemleyebilir, performansını duyabilirsiniz. Mantıklı insanların bu adamda hastalık ya da halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum" dedi. Lavrov, ekimde 70 yaşına girecek olan Putin'in her gün kamuoyunun karşısına çıktığını ifade etti.
Savaşla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Lavrov, "Rusya Federasyonu tarafından bağımsız devletler olarak tanınan Donetsk ve Luhansk'ta kazanmak, koşulsuz önceliğimiz" diye konuştu. Lavrov, Ukrayna'nın geri kalan bölgelerine hitaben, "Özünde Rus karşıtı olan neo-Nazi rejimi altında yaşamaya dönmekten mutlu olup olmamak onlara kalmış" ifadelerini kullandı.
Ukrayna şehirlerindeki insani yıkımla ilgili soru üzerine Lavrov, "Rus askerleri sivil altyapıya zarar vermemek konusunda katı emirler altındadır" dedi.