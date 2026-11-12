Kremlin, Putin'in bugün Trump'ın temsilcileriyle görüşeceğini açıkladı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşeceğini bildirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılan üçlü müzakerelere değindi. Rus heyetinin Kremlin'e bu konuda henüz rapor sunmadığını ancak müzakerelerin kapsamlı ve faydalı olduğunu söyleyen Uşakov, "Müzakereler sırasında Abu Dabi'deki Avrupalı temsilciler, kuliste Ukrayna ve ABD tarafıyla çalıştı" dedi.

Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşeceğini kaydederek, "Görüşme, günün ilk yarısında yapılacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı