Kremlin: Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev yönetiminin karar verme süresinin daraldığını ve Ukrayna krizinin çözüm sürecinde Zelenskiy'nin sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Peskov, ABD ile iletişim kanallarının açık kaldığını da ifade etti.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi. Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna krizinin çözüm sürecini engelleyenin Zelenskiy olduğu yönündeki görüşüne katıldıklarını söyleyerek, "Bu gerçekten de böyle. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus tarafı çözüm sürecine açık. Amerikan tarafı, Trump ve Kiev yönetimi, Rusya'nın pozisyonunu iyi biliyor. Bu tutarlı bir pozisyon" ifadelerini kullandı.

Durumun Kiev yönetimi için kötüleştiğini kaydeden Peskov, "Kiev yönetiminin karar verme süresi daralıyor. Zelenskiy'nin sorumluluk üstlenerek uygun karar alması için zaman geldi. Şimdilik Kiev bunu yapmıyor" diye konuştu.

Peskov, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın Rusya'yı ziyaret etmesi ihtimaline ilişkin ise "Amerikalı müzakerecilerle mevcut iletişim kanalları çalışmaya devam ediyor. Bu diyalog sürüyor. Tarih üzerinde anlaşma sağlandığında, ziyaretin gerçekleşeceğini umuyoruz. Diyaloğun sürdürülmesi gerekli ve önemli. Amerikalılar, hem Ukraynalılar ve hem de Avrupalılar ile çok sayıda görüşme yaptı. Rus tarafının da devam eden görüşmeler hakkındaki görüşünü dile getirmesi önemli" açıklamasında bulundu.

Putin'in daha önce, ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca anlaşmaya uymayı teklif ettiğini hatırlatan Peskov, bu teklife ABD'den yanıt beklediklerini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
