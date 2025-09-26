Haberler

Kremlin'den Trump'ın Erdoğan'a yaptığı "yakıt" çağrısına yanıt

Kremlin'den Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısına yanıt
Güncelleme:
Kremlin'den Trump'ın Erdoğan'a yaptığı
ABD Başkanı Donald Trump dün Oval Ofis'teki basın toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yapabileceği en iyi şey, Rusya'dan petrol ve gaz almamak olur" dedi. Sözler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Kremlin'den bu sözlere yanıt gecikmedi. Yapılan açıklamada "Türkakım ve Mavi Akım boru hatları çalışıyor, Türkiye ile işbirliğini sürdürüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dünya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen 2 saat 20 dakikalık zirveyi anbean takip etti.

TRUMP TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump özellikle Türkiye'nin Rusya ile devam eden ekonomik ilişkilerine dikkat çekti.

"RUSYA'DAN PETROL ALIMINI DURDURACAĞINA İNANIYORUM"

Oval Ofis'te Erdoğan'a, "Yapabileceği en iyi şey, Rusya'dan petrol ve gaz almamak olur" dedi. Görüşmeden sonra Trump, Erdoğan'ın Rusya'dan petrol alımını durduracağına inandığını söyledi. Fakat Erdoğan'ın görüşmede doğrudan böyle bir taahhütte bulunup bulunmadığını açıklamadı.

Kremlin'den Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısına yanıt

KREMLİN'DEN YANIT GECİKMEDİ

Trump'ın Erdoğan'a yaptığı "Yapabileceği en iyi şey, Rusya'dan petrol ve gaz almamak olur" çağrısı ise Rusya'da geniş yankı buldu. Kremlin'den Trump'ın Türkiye'ye yönelik talebine ilişkin yapılan açıklamada "Türkakım ve Mavi Akım boru hatları çalışıyor, Türkiye ile işbirliğini sürdürüyoruz" ifadeleri yer aldı.

PESKOV DA KONUŞTU

Öte yandan konuyla ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Eğer herhangi bir ürünün ticareti Türk tarafının yararınaysa, Türkiye bunu yapmaya devam eder" dedi.

Sadi:

ABD sana güvenilmez seninle kuyuya inilmez

Hamit Gündoğdu:

Türkiye'nin böyle bir şey yapmasını teklif etmek cahilliktir ve uygulamak ise akıl tutulması olması gerekir.. Rusya ile temeli ve geleceği olan bir yapılaşmayı Red etmek Türkiye'nin intihar etmesi demektir...

