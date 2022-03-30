Kremlin'den Kadirov'un "Müzakereleri bırakıp sonuna kadar gidelim" teklifine yanıt: Takvimde yeni bir Stalingrad yok

Rus ve Ukrayna heyetleri barış müzakereleri için dün İstanbul'da bir araya geldi. 4.5 saat süren görüşmelerin ardından Rus ve Ukrayna heyetleri açıklamalarda bulundu.

RUS VE UKRAYNA HEYETLERİNDEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Ukrayna heyeti, 'Garantör' vurgusu yaparken, Türkiye'yi de işaret etti. Rus heyeti ise görüşmelerin 2 hafta süreceğini ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan toplantının ardından kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak" denildi.

KADİROV'DAN TARTIŞMA YARATAN MÜZAKERE ÖNERİSİ

İstanbul'daki müzakerelere ilişkin dikkat çeken bir teklif ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği destekle bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan geldi. Kadirov, Rus yetkililere "Müzakereleri bırakıp sonuna kadar gidelim" teklifinde bulunurken öneriye yanıt bugün Kremlin'den geldi.

KREMLİN'DEN YANIT: BURADA DUYGULARA YER YOK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Yeni bir Stalingrad takvimde yok ve olmamalı, burada duygulara yer yok" ifadesini kullandı.

STALINGRAD MUHAREBESİ NEDİR?

Stalingrad Savaşı, II. Dünya Savaşı'nın Doğu Cephesi'nde, Mihver ordularıyla Kızıl Ordu arasında, Stalingrad kenti için yapılan savaştır. Hemen hemen tüm tarihçiler tarafından II. Dünya Savaşı'nın kesin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Bu savaş, tarafların tüm güç ve azimlerini ortaya koydukları, kıran kırana süren ve sonuçta, toplam kayıpların neredeyse iki milyona ulaşmasıyla askeri tarihin en kanlı savaşları arasında yer almaktadır.