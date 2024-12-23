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Rusya'dan Esma Esad'ın boşanmak istediği yönündeki iddialara yalanlama

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de devrilen ve ailesiyle Rusya'ya sığınan Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın boşanmak istediği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını açıkladı.

Başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a "Esad'ın eşinin boşanmak ve Rusya'dan gitmek istediği yönündeki iddialar gerçek mi?" sorusu yöneltildi. Peskov bu soruya "Hayır, bu gerçek değil" yanıtını verdi.

LONDRA'YA MI GİTMEK İSTİYOR?

Londra'da doğan ve evlendikten sonra Suriye'ye taşınarak bankacılık kariyerini bırakan Esma Esad'ın Moskova'daki koşullarından mutlu olmadığı ve Londra'ya gitmek için boşanma talebinde bulunduğu konuşuluyor.

Rusya'dan Esma Esad'ın boşanmak istediği yönündeki iddialara yalanlama

YASAKLAR ALTINDA BİR YAŞAM

Beşar Esad'ın Rusya tarafından sığınma talebi kabul edilmiş olsa da, Rusya'daki yetkili makamlar tarafından sıkı kısıtlamalara tabi tutulduğu, Moskova'yı terk etmesi veya herhangi bir siyasi faaliyette bulunmasının kesinlikle yasaklandığı belirtiliyor.

Rusya'dan Esma Esad'ın boşanmak istediği yönündeki iddialara yalanlama

MADDİ SIKINTI DA YAŞIYORLAR

Öte yandan Beşar Esad'ın mal varlığı ve parasına erişimi de Rus makamları tarafından donduruldu. Bu durum da Esad ailesinin maddi gücünü kısıtlıyor.

Rusya'dan Esma Esad'ın boşanmak istediği yönündeki iddialara yalanlama
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Kim boşayacak hangi kurum.....????

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

saltanat sürerken iyiydi,şimdi hayat tehlikede olunca uzamak istiyor. iyi günde yanında kötü günde yok.

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