Rusya'dan Esma Esad'ın boşanmak istediği yönündeki iddialara yalanlama

Başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a "Esad'ın eşinin boşanmak ve Rusya'dan gitmek istediği yönündeki iddialar gerçek mi?" sorusu yöneltildi. Peskov bu soruya "Hayır, bu gerçek değil" yanıtını verdi.

LONDRA'YA MI GİTMEK İSTİYOR?

Londra'da doğan ve evlendikten sonra Suriye'ye taşınarak bankacılık kariyerini bırakan Esma Esad'ın Moskova'daki koşullarından mutlu olmadığı ve Londra'ya gitmek için boşanma talebinde bulunduğu konuşuluyor.

YASAKLAR ALTINDA BİR YAŞAM

Beşar Esad'ın Rusya tarafından sığınma talebi kabul edilmiş olsa da, Rusya'daki yetkili makamlar tarafından sıkı kısıtlamalara tabi tutulduğu, Moskova'yı terk etmesi veya herhangi bir siyasi faaliyette bulunmasının kesinlikle yasaklandığı belirtiliyor.

MADDİ SIKINTI DA YAŞIYORLAR

Öte yandan Beşar Esad'ın mal varlığı ve parasına erişimi de Rus makamları tarafından donduruldu. Bu durum da Esad ailesinin maddi gücünü kısıtlıyor.