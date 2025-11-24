Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün telefonda görüşeceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında beklenen telefon görüşmesinin günün ikinci yarısında planlandığını belirtti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD, Avrupa ve Ukrayna'dan temsilcilerin dün Cenevre'de Başkan Donald Trump'ın Ukrayna barış planını görüşmek üzere yaptıkları toplantıyla ilgili de konuştu. Peskov, Moskova'ya müzakerelerin sonucuna ilişkin bilgi verilmediğini aktardı.