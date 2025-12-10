Kremlin: Rusya, ateşkes değil, barış üzerinde çalışıyor

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya ateşkes değil, barış için çalışıyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da çözüm için yürütülen çabalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkesinde devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenebileceği açıklamasını, yeni gelişme olarak yorumladı. Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun zamandır bahsettiği buydu. Bu nedenle, ilgili gelişmeleri izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin enerji altyapılarına karşılıklı saldırılara ilişkin ateşkes üzerinde çalıştıkları yönündeki açıklaması ile ilgili Peskov, "Ukrayna'da, imzalı belgelere dayalı sürdürülebilir ve uzun vadeli barış, Moskova için mutlak öncelik" diye konuştu.