Kremlin açıkladı! Trump ile Puıtin bir araya gelecek

Kremlin açıkladı! Trump ile Puıtin bir araya gelecek
Güncelleme:
Kremlin Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Trump arasında görüşme gerçekleşeceğini bildirdi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile planlanan zirveyi iptal etti.
  • Kremlin Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, zirvenin gerçekleşeceğini açıkladı.
  • Trump, Putin ile görüşme fikrinin doğru gelmediğini belirtti.
  • Kremlin, Ukrayna konusunda diplomatik çözüme yakın olduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacağı açıklanan zirveyi iptal ettiğini duyurmasının ardından Kremlin'den aksi yönde bir başka açıklama geldi.

Kremlin Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev CNN'e yaptığı açıklamada "Zirve gerçekleşecek" dedi. Dmitriev açıklamasında, Ukrayna konusunda da diplomatik çözüme yakın olduklarını belirterek "Eminim Ukrayna'da diplomatik çözüm gerçekleşecek" dedi.

"GÖRÜŞME FİKRİ DOĞRU GELMEDİ"

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile planladığı yüz yüze görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.

Trump, "Putin ile görüşme fikri doğru gelmedi ve iptal ettim. Ne zaman Putin'le konuşsam iyi bir sohbet oluyor ancak bir yere varmıyor" dedi.

