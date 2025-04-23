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Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale'ye Geldi

Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale'ye Geldi
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Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi 2'nci Elizabeth'in kızı Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Çanakkale'ye geldi. Prenses Anne, Çanakkale Havalimanı'nda Vali Ömer Toraman tarafından karşılandı.

BİRLEŞİK Krallık Kraliyet Prensesi 2'nci Elizabeth'in kızı Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü etkinliklerine katılmak için Çanakkale'ye geldi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıldönümü nedeniyle kentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda 24-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklere katılacak olan Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi 2'nci Elizabeth'in kızı Anne, Çanakkkale'ye geldi. Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne'yi Çanakkale Havalimanı'nda, Vali Ömer Toraman karşıladı. Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü anma programlarına katılmak üzere ilimize gelen Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Havalimanı'nda Valimiz Doç. Dr. Ömer Toraman tarafından karşılandı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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