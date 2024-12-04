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Kraliçenin ölümünü bilen kahinden 2025 için olay kehanet

Kraliçenin ölümünü bilen kahinden 2025 için olay kehanet
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Medyum olarak tanınan ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in öleceği tarihi bilerek ülkede popüler olan Deborah Davies, bu kez 2025 yılı için dikkat çeken kehanetlerini sıraladı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünü tahmin eden medyum Deborah Davis bu kez de 2025 yılı kehanetlerini paylaşarak gündem oldu. İngiltere'de fenomen olan Davis'e göre 2025 yılı birçok sürprize gebe olacak.

"DÜNYA DIŞI VARLIKLAR GÖRÜLECEK"

Davis'e göre iklim değişikliği yoluyla gezegeni yok etmeyi bırakmamıza yardımcı olmaya çalışan dünya dışı varlıklar olarak daha fazla Tanımlanamayan Hava Olayı (UAP) veya UFO görmemiz mümkün.

"UZAYLILAR ARTIK BİZDEN SAKLANMAYACAK"

Dailystar'a açıklamalarda bulunan Davis, "2025'te daha önce UFO olarak bilinen UAP'lerde büyük bir artış görülecek. Uzaylılar artık bizden saklanmayacak, iktidardaki insanlar tarafından yakalanıp esir alındıklarını biliyorlar, bize zarar vermek istemiyorlar. Tıpkı yıllar önce medeniyet kurmamıza yardım ettikleri gibi, bir kez daha gezegenimizi yok etmeyi bırakmamıza yardım edecekler. Yani uzaylıların göklerimizde büyük bir artışını göreceğiz ancak 2025'in sonlarına doğru iktidardaki insanların sessiz kalma çabalarına rağmen onlarla fiziksel temasta büyük bir artış göreceğiz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıekrem celebi :

bu sefer baltayı tasa vurdun dunya dısı varlıklar var lakın cok erken onları gormemız ıcın veya onların bızımle temas etmesı ıcın dunya hala teknolıjık.bılım olarak cok gerıde belkı bır 500 sene sonra olabılır..gunese gırebılırsen uzaylılları ınsanlar gorebılır bu kadar derım..bazıları der sımdı o sıcağa hangı canlı dayanır veya oksıjen su olması gerek gelde bu kısılere anlat..bu nedenlede en az 500 sene gecmesı gerek

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Haber Yorumlarımetinmert06:

bi uzaylılar eksikti onlar da gelsin kartlar yeniden dağıtılıyor

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Haber YorumlarıMh Sn:

Gelsinler görüşelim ;)

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