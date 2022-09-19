Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine kimler davetli, kimler davetli değil?

Kraliçe'nin Pazartesi günü düzenlenecek olan cenaze töreni, birçok Kraliyet ailesinin ve devlet başkanının bir araya geleceği; İngiltere'nin on yıllardır e sahipliği yapmadığı şekilde büyük bir tören olacak.

Yaklaşık 500 devlet başkanı ve farklı ülkelerin kraliyet ailesi mensuplarına davetiyeler gönderildi.

Elbette Kraliçe'nin ailesi, yakın arkadaşları ve kendisi için çalışan görevliler de törene katılacak.

Davetli listesi henüz Saray tarafından teyit edilmedi ancak şu ana kadar katılacağını bildiren ya da davetiye almayan liderleri derledik:

Kraliyet Ailesi

Kral 3. Charles ve eşi Konsort Kraliçe Camilla, törende olacak. Törende Kraliçe'nin diğer üç çocuğu Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward da olacak. Prenses Anne ve Prens Edward'ın eşleri ile Prens Andrew'in eski eşi Sarah Ferguson da törene katılacak.

Kraliçe'nin torunları Prens William ve Harry, Prenses Beatrice ve Eugenie, Zara Tindall, Peter Phillips, Louise Windsor ve James de, evli olanlar eşleriyle birlikte olmak üzere törene katılacak.

Kraliçe'nin bazıları henüz bebek olan 12 torun çocuğu var. Kaçının törene katılacağı bilinmiyor ancak Veliaht Prens William'ın iki büyük çocuğu Prens George ve Prenses Charlotte'un törene katılacağı açıklandı.

Prenses Diana'nın erkek kardeşi Kont Spencer ile Prens Michael ve eşi de törende olacak.

Kraliçe'nin çalışanları ve arkadaşları

Davetli listesinde uzun yıllar Kraliçe'ye çok yakın çalışmış olan isimler de var.

Bunların başında Lady Susan Hussey geliyor. 1960'ta Kraliçe için çalışmaya başlayan ve Prens William'ın da vaftiz annesi olan Hussey, Kraliçe'ye yakınlığıyla biliniyordu. Prens Philip'in cenazesinde de KRaliçe'ye eşlik etmişti.

Bir diğer isim de Mary Morrison. Yıllarca Kraliçe için çalıştıktan sonra 2018'de, 81 yaşındayken bileğini kıran ve iyileşir iyileşmez Saray'da hizmete devam eden Morrison da cenazeye katılacak.

Kraliçe'ye 30 yıldır kişisel asistanlık yapan ve kıyafetlerini giymesine yardımcı olan Angela Kelly de törende olacak. Kelly'nin Kraliçe'nin özel sırlarını da paylaştığı bir dostu olduğu biliniyor.

Kraliçe'nin yarışlarını yöneten ve aynı zamanda arkadaşı da olan John Warren da törende olacak.

Eski Formula 1 şampiyonu Sir Jackie Stewart, Kraliçe'nin son günlerini geçirdiği Balmoral'a giderek kendisini ziyaret etmişti. Davetli listesinde adı geçen Stewart'ın törene katılması bekleniyor.

Sir David Attenborough da aynı şekilde davetli listesinde. Kraliçe'yle birkaç hafta arayla doğan Sir Attenborough, çevreyle ilgili birçok projede Kraliçe'yle birlikte çalıştı.

Avrupa Kraliyet aileleri

Avrupa'daki Kraliyet aileleri de törene davetli. Bu ailelerden çoğunun İngiliz Kraliyet Ailesi'yle kan bağı da var.

Belçika Kralı Philippe ve Kraliçesi Mathilde törene katılacağını bildirdi. Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Kraliçe Maxima da törene; kralın annesi eski Hollanda Kraliçesi Prenses Beatrix ile birlikte katılacak.

İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia da törene katılacağını bildirdi. Bunların yanında Norveç, İsveç, Danimarka ve Monaco kraliyet aileleri de törene üst düzey katılım sağlayacak.

Japonya İmparatoru Naruhito ve eşi Masako; Bhutan Kralı Jigme Khesar Namgyel Wangchuk; Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah; Ürdün Kralı Abdullah; Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meshal al-Ahmad al-Sabah ve Lesotho Kralı 3. Letsie'nin de törene katılması bekleniyor.

Lüksemburg, Malezya, Monaco, Fas, Umman, Katar ve Tonga'dan da kraliyet ailesi üyelerinin katılımı bekleniyor.

İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri

Kraliçe'nin hükümdarlığı boyunca sembolik de olsa liderliğini yaptığı İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerin liderleri de cenaze törenine davetli.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern anve Kanada Başbakanı Justin Trudeau; Londra'ya ulaştı bile.

Bangladeş'in uzun yıllardır iktidarda olan Başbakanı Şeyh Hasina ve Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu da cenaze için Londra'ya geldi.

Diğer dünya liderleri

ABD Başkanı Joe Biden Cumartesi akşamı Londra'ya ulaştı. Biden, cenaze törenine eşi Jill Biden ile birlikte katılacak. Ancak çiftin törene diğer liderler gibi otobüsle değil özel araçlarıyla katılması planlanıyor.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da törene katılacak liderler arasında.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'e de bir davetiye ulaştırıldı. Ancak bu davet, bazı milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı. Çinli heyetin Kraliçe'nin tabutunu ziyaret etmesi yasaklanırken törene de Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan'ın katılacağı açıklandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'a davetiye gönderilmesi de insan hakları örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı. Muhammed bin Salman'ın törene katılması beklenmiyor.

İran'dan ise Londra'daki büyükelçilikte görevli diplomatlar düzeyinde katılım sağlanacak.

Törene davet edilen ancak ülkesindeki savaş nedeniyle sadece Kiev'deki İngiltere Büyükelçiliği'nde bir taziye defteri imzalayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi de törende eşi temsil edecek. Londra'ya ulaşan Olena Zelenska, Galler Prensesi Kate ile hafta sonu bir araya geldi.

Davet edilmeyenler

Suriye, Venezuela ve Afganistan'dan ise hiçbir siyasi davetli listesine alınmadı. Bunun sebebi de İngiltere'nin bu ülkelerle üst düzey diplomatik ilişkisinin olmaması.

Rusya, Belarus ve Myanmar'dan da liderler veya herhangi bir temsilci davet edilmedi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler de büyük bir krize girdi. Moskova'dan yapılan açıklamada, "Putin'in törene katılmayı düşünmediği" belirtildi. İngiltere'den de Putin'e davetiye gitmedi.

Ukrayna işgali kısmen Belarus topraklarından yapıldığı için bu ülke de törende temsil edilmeyecek.

Geçen yıl düzenlenen askeri darbe sonrası Myanmar'la da diplomatik ilişkilerin seviyesi gerilemişti.

Kuzey Kore ve Nicaragua'ya da sadece büyükelçilerini göndermeleri için davetiye gönderildi.