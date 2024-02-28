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Kral Charles'in kuzeni Kent Prensi Michael'ın damadı, ölü bulundu

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Buckingham Sarayı, Kral Charles'ın kuzeni Lady Gabriella Kingston'ın eşi Thomas Kingston'un ani ölümünü duyurdu. Eşi, onu özel biri olarak tanımlayarak ve yaşamına ışık katan biri olarak anlattı. Thomas, Cotswolds'taki evlerinde ölü bulundu, ancak ölümüyle ilgili şüpheli durum yok.

Buckingham Sarayı, Kral Charles'in kuzeni Kent Prensi Michael'ın damadı Thomas Kingston'ın vefat ettiğini duyurdu. Eşi Lady Gabriella Kingston, finansçı kocasını 'tanıyan herkesin hayatını aydınlatan olağanüstü bir adam' olarak tanımladı. 45 yaşındaki Kingston, Pazar akşamı Cotswolds'taki bir adreste ölü bulundu. Ölüm sebebinin belirlenmesi için bir soruşturma yapılacak, ancak şüpheli bir durum bulunmamakta ve başka herhangi bir tarafın dahil olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır.

Buckingham Sarayı, Kral Charles'in kuzeni Kent Prensi Michael'in ve Kent Prensesi Michaelkızı olan Lady Gabriella Kingston'ın eşi Thomas Kingston'un vefat ettiğini duyurdu.

Eşi Lady Gabriella, finansçı kocası için Salı akşamı duygusal bir mesaj paylaştı, onu tanıyan herkesin hayatını aydınlatan olağanüstü bir adam olarak tanımladı.

Lady Gabriella, yeğeni Isabella Windsor'un ardından İngiliz tahtının 56. sırasında yer alıyor.

Lady Gabriella, Bay Martin ve Bayan Jill Kingston, Bayan Joanna Connolly ve Bayan Emma Murray adına yapılan bir açıklamada şunlar belirtildi: "Sevgili eşimiz, oğlumuz ve kardeşimiz Thomas Kingston'un vefatını en derin üzüntümüzle duyuruyoruz.

"Tom, tanıyan herkesin hayatını aydınlatan olağanüstü bir adamdı. Ölümü, tüm aileyi büyük bir şok olarak vurdu ve geçişini yas tutarken gizliliğimize saygı göstermenizi rica ediyoruz."

45 yaşındaki Kingston, Pazar akşamı Cotswolds'taki bir adreste ölü bulundu. Olay yerine kısa bir süre sonra acil servis ekipleri çağrıldı.

Ölüm sebebinin belirlenmesi için bir soruşturma yapılacak, ancak şüpheli bir durum bulunmamakta ve başka herhangi bir tarafın dahil olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır.

Kral Charles'in kuzeni Kent Prensi Michael'ın damadı, ölü bulundu

Kral Charles'in kuzeni Kent Prensi Michael'ın damadı, ölü bulundu

Kral Charles'in kuzeni Kent Prensi Michael'ın damadı, ölü bulundu

Haberler.com Haber Merkezi / Abdullah Teymur - Dünya

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