Kral Charles'ın çocukluk saçı açık artırmada satışa çıktı
İngiltere Kralı III. Charles'ın çocukluk döneminde kesilen bir tutam saç, bir müzayede evinde satışa sunuldu. Tarihi değeri nedeniyle dikkat çeken saç tutamı, 7 bin euro (yaklaşık 342 bin TL) bedelle satışa çıkarıldı. Saçın, Kral Charles'ın okul yıllarında kesildiği ve kraliyet berberi tarafından saklandığı belirtildi.
- İngiltere Kralı III. Charles'a ait çocukluk saç tutamı 7 bin euro fiyatla açık artırmada satışa sunuldu.
- Saç tutamı, yaşayan bir İngiliz hükümdarına ait olarak ilk kez satışa çıktı.
- Saç tutamı Detroit–Mackinaw Demiryolu sahibi Emma A. Pinkerton'ın koleksiyonundan geliyor ve el yazısı vasiyetle oğlu Charles'a miras bırakıldığı belirtiliyor.
İngiltere Kralı III. Charles'a ait olduğu belirtilen çocukluk saç tutamı, bir müzayede evinde koleksiyonerlerin ilgisine sunuldu. Tarihî değeri nedeniyle dikkatleri üzerine çeken bu sıra dışı parça, açık artırma fiyatıyla kamuoyunda şaşkınlık yarattı.
KRALİYET BERBERİ SAKLADI
Edinilen bilgilere göre saç, Kral Charles henüz okul yıllarındayken kesildi ve uzun süre kraliyet ailesine hizmet eden berber George Crisp tarafından muhafaza edildi. Yıllar içinde farklı koleksiyonlara geçen saç tutamı, bugün itibarıyla 7 bin euro (yaklaşık 342 bin TL) bedelle satışa sunuldu.
Koleksiyon çevreleri, yaşayan bir İngiliz hükümdarına ait böyle bir parçanın açık artırmada yer almasını "son derece nadir" olarak değerlendiriyor. Sözcü'nün aktardığı açıklamada, "Kraliçe II. Elizabeth'in saltanatı döneminde satışa çıkan benzer bir saç tutamı bilinmiyor. Yaşayan bir İngiliz hükümdarına ait saçın satışa sunulması ise ilk kez oluyor" ifadeleri yer aldı.
SAÇIN YENİ SAHİBİ KİM OLACAK ?
Söz konusu saç, Detroit–Mackinaw Demiryolu'nun sahibi Emma A. Pinkerton'ın (1879–1955) koleksiyonundan geliyor. Koleksiyonla birlikte, Pinkerton'ın saç tutamını oğlu Charles'a miras bıraktığını gösteren el yazısıyla hazırlanmış bir vasiyetin de bulunduğu belirtildi.
Açık artırmanın devam ettiği, parçanın yeni sahibinin önümüzdeki günlerde belli olacağı kaydedildi.