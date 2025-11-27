Kral Charles'ın çocukluk saçı açık artırmada satışa çıktı

İngiltere Kralı III. Charles'a ait olduğu belirtilen çocukluk saç tutamı, bir müzayede evinde koleksiyonerlerin ilgisine sunuldu. Tarihî değeri nedeniyle dikkatleri üzerine çeken bu sıra dışı parça, açık artırma fiyatıyla kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

KRALİYET BERBERİ SAKLADI

Edinilen bilgilere göre saç, Kral Charles henüz okul yıllarındayken kesildi ve uzun süre kraliyet ailesine hizmet eden berber George Crisp tarafından muhafaza edildi. Yıllar içinde farklı koleksiyonlara geçen saç tutamı, bugün itibarıyla 7 bin euro (yaklaşık 342 bin TL) bedelle satışa sunuldu.

Koleksiyon çevreleri, yaşayan bir İngiliz hükümdarına ait böyle bir parçanın açık artırmada yer almasını "son derece nadir" olarak değerlendiriyor. Sözcü'nün aktardığı açıklamada, "Kraliçe II. Elizabeth'in saltanatı döneminde satışa çıkan benzer bir saç tutamı bilinmiyor. Yaşayan bir İngiliz hükümdarına ait saçın satışa sunulması ise ilk kez oluyor" ifadeleri yer aldı.

SAÇIN YENİ SAHİBİ KİM OLACAK ?

Söz konusu saç, Detroit–Mackinaw Demiryolu'nun sahibi Emma A. Pinkerton'ın (1879–1955) koleksiyonundan geliyor. Koleksiyonla birlikte, Pinkerton'ın saç tutamını oğlu Charles'a miras bıraktığını gösteren el yazısıyla hazırlanmış bir vasiyetin de bulunduğu belirtildi.

Açık artırmanın devam ettiği, parçanın yeni sahibinin önümüzdeki günlerde belli olacağı kaydedildi.