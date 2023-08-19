Kozan'da Orman Yangını Çıktı
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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
ADANA'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.
Yangın, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdaal - Dünya