Kosova'da Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu kutlamaları: Sinan Paşa Camii'nde sela okunuyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Kosova'daki Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camiinde de sela okunuyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Kosova'daki Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camiinde de sela okunuyor.

Türkiye'de bugün gerçekleştirilen seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması Kosova'da coşkuyla kutlanıyor. Türk nüfusun yoğun olduğu Prizren'de Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camiinde de sela okunuyor.

TİKA tarafından onarılan Sinan Paşa Camii'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmişti. - PRİZREN