Korona nedeniyle kapatılan Şangay'da karantinaya girmeyi reddeden vatandaş tekme tokat dövüldü
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Dünya üzerinde 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, başladığı nokta olan Çin'de yeniden hortladı. Ülkenin en büyük ve kalabalık şehirlerinden biri olan Şangay'da yükselen vakalar nedeniyle 26 milyon insan karantina altına alınırken, bölgeden birbirinden dikkat çekici görüntüler gelmeye devam ediyor. İnternete düşen bir videoda, karantinaya girmeye reddeden bir vatandaşın hükümet görevlileri tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar yer aldı.
Çin'in en büyük ve kalabalık şehirlerinden Şangay, yükselen vaka sayıları sonrası "Yeni Wuhan" olarak kabul ediliyor. 26 milyonu aşkın kişinin yaşadığı kentte, önceki gün 24 bin 943 kişinin Kovid 19 testi pozitif çıktı.
Finans merkezinde "sıfır vaka" politikaları kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yalnızca sağlık çalışanları, gönüllüler ve teslimat personelleri evlerinden ayrılabiliyor.
Milyonlarca insanın yaşadığı şehirde uygulanan kapanma açlık sorunların baş göstermesine neden olurken, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda apartmanlarından dışarıya adım atamayan insanların çığlıklarının yükseldiği anlar yer almıştı.
Bölgeden bugün servis edilen bir videoda ise şehirde uygulanan kapanmanın ne derece sert olduğu gözler önüne serildi. Karantinaya girmeyi reddeden bir vatandaşın Çin hükümet yetkilileri tarafından tekme tokat dövüldüğü görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü.