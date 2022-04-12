Korona nedeniyle kapatılan Şangay'da karantinaya girmeyi reddeden vatandaş tekme tokat dövüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Korona nedeniyle kapatılan Şangay'da karantinaya girmeyi reddeden vatandaş tekme tokat dövüldü

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
 - Güncelleme:

Dünya üzerinde 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, başladığı nokta olan Çin'de yeniden hortladı. Ülkenin en büyük ve kalabalık şehirlerinden biri olan Şangay'da yükselen vakalar nedeniyle 26 milyon insan karantina altına alınırken, bölgeden birbirinden dikkat çekici görüntüler gelmeye devam ediyor. İnternete düşen bir videoda, karantinaya girmeye reddeden bir vatandaşın hükümet görevlileri tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar yer aldı.

Çin'in en büyük ve kalabalık şehirlerinden Şangay, yükselen vaka sayıları sonrası "Yeni Wuhan" olarak kabul ediliyor. 26 milyonu aşkın kişinin yaşadığı kentte, önceki gün 24 bin 943 kişinin Kovid 19 testi pozitif çıktı.

Finans merkezinde "sıfır vaka" politikaları kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yalnızca sağlık çalışanları, gönüllüler ve teslimat personelleri evlerinden ayrılabiliyor.

Korona nedeniyle kapatılan Şangay'da karantinaya girmeyi reddeden vatandaş tekme tokat dövüldü

Milyonlarca insanın yaşadığı şehirde uygulanan kapanma açlık sorunların baş göstermesine neden olurken, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda apartmanlarından dışarıya adım atamayan insanların çığlıklarının yükseldiği anlar yer almıştı.

Korona nedeniyle kapatılan Şangay'da karantinaya girmeyi reddeden vatandaş tekme tokat dövüldü

Bölgeden bugün servis edilen bir videoda ise şehirde uygulanan kapanmanın ne derece sert olduğu gözler önüne serildi. Karantinaya girmeyi reddeden bir vatandaşın Çin hükümet yetkilileri tarafından tekme tokat dövüldüğü görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Koronavirüs, Korona, Şangay, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title