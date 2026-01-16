Korkunç iddia: İran protestocuların cansız bedenlerini para karşılığında teslim ediyor

İran'da süren protestolarda yaşamını yitirenlerin aileleri, cenazelerini teslim alabilmek için güvenlik güçlerinin kendilerinden yüksek meblağlar talep ettiğini öne sürdü. BBC Farsça'nın haberine göre, morg ve hastanelerde tutulan naaşların akrabalara ancak ödeme yapılması halinde verildiği iddia ediliyor.

700 MİLYON RİYALLİK FATURA ÇIKARDILAR

Reşt kentinde bir aileye, yakınlarının cenazesi için yaklaşık 5 bin dolara karşılık gelen 700 milyon riyallik bir fatura çıkarıldığı belirtildi. Tahran'da ise mevsimlik bir inşaat işçisinin ailesinden 7 bin dolar istendiği, bu parayı temin edemeyen ailenin cenazeyi hastanede bırakmak zorunda kaldığı aktarıldı. Aylık geliri 100 doların altında olan birçok kişi için bu ücretlerin karşılanamaz bir yük haline geldiği vurgulandı.

Bazı hastane çalışanlarının, güvenlik güçlerinin gelerek ailelerden para talep etmesini önlemek amacıyla yakınları gizlice uyardığı da iddialar arasında yer aldı. 9 Ocak'ta eşinin öldüğünü bir sağlık çalışanından öğrenen bir kadın, güvenlik güçleri gelmeden önce cenazeyi teslim alarak iki çocuğuyla birlikte memleketine gittiğini anlattı. Kadın, yolculuğun yedi saat sürdüğünü ve bu süre boyunca cenazenin başında ağlayarak ilerlediklerini ifade etti.

"PROTESTOCULAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ" DİYENLERE ÜCRETSİZ VERİYORLAR

BBC Farsça'nın aktardığına göre, Tahran'daki Behişt-i Zehra morgunda bazı yetkililerin ailelere, çocuklarının Besic milisi olduğunu ve protestocular tarafından öldürüldüğünü beyan etmeleri halinde cenazeyi ücretsiz verebileceklerini söylediği öne sürüldü. Ancak kimi ailelerin bu şartı kabul etmediği, bir aile üyesinin "Hükümet yanlısı mitinge katılmamız ve cenazeyi şehit gibi göstermemiz istendi, bunu reddettik" sözleriyle teklife karşı çıktığı belirtildi.

Bazı bölgelerde ise yetkililerin cenazeleri ailelere haber vermeden gömebileceği endişesiyle kalabalıkların morglara yöneldiği, kapıları kırarak naaşları kendi imkanlarıyla çıkardığı bildirildi. Yakınlarının cenazelerinin alınmasını engellemekten kaygı duyan ailelerin, özel ambulans bulana kadar hastane bahçesinde nöbet tuttuğu ifade edildi.