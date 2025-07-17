Korku filmlerini andıran görüntü! Aniden yola fırladılar, sürücü geri manevra yaparak kurtuldu
Ellerinde kılıç ve bıçaklarla yolu kapatan haydutlarla karşılaşan sürücü, soğukkanlılıkla geri manevra yaparak olay yerinden uzaklaştı. Korku filmlerini aratmayan o anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.
Bangladeş'te ellerinde kılıç ve bıçaklarla yolu kapatan bir grup haydut, seyir halindeki bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücünün soğukkanlılığı sayesinde olası bir facia önlendi. Geri manevra yaparak kurtulan sürücünün o anları araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
"KORKU FİLMLERİNE TAŞ ÇIKARTIR"
Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Korku filmlerine taş çıkartır", "Ben olsam o esnada donup kalırdım", "Sürücüyü ayakta alkışlıyorum" şeklinde yorumlar yapıldı.