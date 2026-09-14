Körfez ülkeleri İran'la bugün yapılacak toplantıyı iptal etti, Husiler, Suudi Arabistan'a yeni saldırı düzenledi

(ANKARA) - Körfez ülkelerinin İran'la bugün yapılması planlanan toplantıyı ertelediği, Husilerin ise Suudi Arabistan'a yeni bir saldırı düzenlediği bildirildi. Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentinde bulunan askeri hava üssüne onlarca füze ve İHA ile saldırı düzenlediklerini duyururken, saldırıların bölgedeki petrol arzına yönelik endişeleri artırmasıyla petrol fiyatları yüzde 3'ten fazla yükseldi.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'e son günlerde düzenlediği yüzlerce hava saldırısına misilleme olarak Hamis Muşayt'taki askeri hava üssünü hedef aldı. Husi kaynakları, saldırılarda uçak hangarları, radar sistemleri, pistler ve mühimmat depolarının vurulduğunu öne sürdü.

Suudi Arabistan makamları ise Hamis Muşayt'ın yanı sıra daha önce Husi saldırılarının hedefi olan üç güney kentinde kısa süreli acil durum uyarıları yayımladı.

HUSİLER KIZILDENİZ'İN GİRİŞİNDEKİ ADAYI ELE GEÇİRDİ

Husiler geçen hafta Yemen'de hızlı bir ilerleyiş başlatırken, 11 Eylül Cuma günü Kızıldeniz'in girişindeki Bab el-Mendeb Boğazı'nda bulunan Perim Adası'nı ele geçirdi. Aynı gün Suudi Arabistan'ın İran destekli Iraklı savaşçıları sorumlu tuttuğu ayrı bir saldırıda, Ortadoğu petrolünün Hürmüz Boğazı'nı kullanmadan taşınmasını sağlayan Suudi Arabistan'ın doğu-batı petrol boru hattının devre dışı kaldığı bildirildi.

Suudi petrol boru hattındaki kesintinin birkaç gün içinde giderilmemesi halinde küresel petrol arzının yüzde 4'üne kadarının piyasadan çekilebileceği belirtilirken, uydu görüntülerinde boru hattının bazı bölümlerinde yangınların yol açtığı hasarın görüldüğü aktarıldı.

HÜRMÜZ TOPLANTISI ERTELENDİ

Umman'ın, İran ile Körfez ülkelerini Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik müzakereleri görüşmek üzere bugün bir araya getirmesi planlanıyordu. Ancak Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi, toplantının "uzlaşı sağlanması amacıyla" ertelendiğini açıkladı.

İran ise toplantının ertelenmesini Suudi Arabistan'ın talep ettiğini bildirdi.

Öte yandan İran, Hürmüz Boğazı'nda faaliyet gösterme kurallarını ihlal ettiğini öne sürdüğü 77 geminin bulunduğu bir liste yayımladı. İran, listedeki gemilerin gelecekteki geçişlerinde para cezası, alıkoyma veya el koyma dahil çeşitli kısıtlamalarla karşılaşabileceğini bildirdi.

TRUMP YÖNETİMİ YEMEN KONUSUNDA İKİLEMDE

Yemen'de çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini Suudi Arabistan'a destek vermek ile savaşın yeni bir cepheye yayılmasını önlemek arasında bıraktı.

Batı medyasına konuşan üç kaynak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Washington'dan Yemen'e müdahale etmesini istediğini ancak ABD'nin şu ana kadar bu talepleri geri çevirdiğini söyledi.

Trump ise hafta sonu Muhammed bin Selman ile görüştüğünü doğrularken, Husilerin de Washington'ı anlaşmazlıktan uzak durmaya çağırdığını belirtti.

ABD, 2025'te Husilere karşı iki ay süren hava saldırıları düzenlemiş, Trump daha sonra Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıların durdurulacağı yönünde Husilerle ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından operasyonu sonlandırmıştı.

Yemen'de çatışmaların yeniden başlamasıyla binlerce kişinin kıyı bölgelerinden ülkenin iç kesimlerine kaçtığı, Husilerin geçen hafta tarihi Kızıldeniz limanı Hudeyde'ye bağlı Moha kenti dahil olmak üzere bazı bölgelerde ilerlediği bildirildi.

Trump'ın, küresel enerji krizini ve petrol fiyatlarındaki yükselişi hafifletmek amacıyla Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi yönünde baskı altında olduğu belirtilirken, ABD Başkanı savaşın kasım ayındaki ara seçimlerin ardından sona ereceğini ve petrol fiyatlarının "kaya gibi düşeceğini" söyledi.

Kaynak: ANKA