"Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga, başımıza gelecek bir sonraki felaketi de yazmış: Sıcaklıklar 50 derece olacak - Haberler

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"Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga, başımıza gelecek bir sonraki felaketi de yazmış: Sıcaklıklar 50 derece olacak

Haberler.com - Dünya
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Dünya genelinde "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga'nın yeni virüs ve su kıtlığı yönündeki kehanetlerinin ortaya çıkmasının ardından yeni kehanetleri de merak konusu oldu. Ünlü kahinin dünya için ön gördüğü yeni felaket ise yüksek sıcaklıklar ve kıtlık. Bazı ülkelerde hava sıcaklığının 50 dereceyi bulacağını söyleyen Vanga, özellikle Hindistan ve çevresinde büyük kıtlık meydana geleceğini yazmış.

Dünya genelinde yaşanan savaşlar, kıtlık ve hastalıklarla birlikte kahinlere yönelik ilgi de arttı. "Kör Kahin" olarak tanınan Baba Vanga da kahinler arasında en popüler isimlerden biri olarak yer alıyor.

Baba Vanga, 1966'da hayatını kaybetmesinden önce Rusya'da soğukta tutulan bir virüsün laboratuvar ortamından kaçarak hastalık yayacağını yazmıştı. Vanga'nın bu kehaneti gerçek oldu.Rusya Kuzey Kutbu Konseyi Başkanı Nikolay Korchunov, Sibirya'daki kalıcı buzların erimesinin dünya için çok ciddi sonuçları olacağını açıkladı. Korchunov, "Daha önce Sibirya'daki donmuş toprağa sıkışıp kalmış 30 bin yıllık bir mikrop olan Pithovirus, uyanmış ve amiplere saldırmaya başlamıştı." ifadelerinde bulundu.

Vanga'nın ölümünden önce kaleme aldığı kehanetler de birer birer ortaya çıkmaya devam ediyor. Vanga'nın bu kehanetleri arasında en korkutucu olanı ise sıcaklıkla ilgili kehaneti. Dünyanın bazı ülkelerinde sıcaklıkların 50 dereceye kadar çıkacağını belirten Vanga, Hindistan ve çevresinde de kıtlık gördüğünü yazmış.

Vanga'nın ısrarla üzerinde durduğu kehanetlerden biri ise uzaylı saldırısıyla ilgili. Ünlü kahin, Uzaylıların Dünya'daki yaşamı gözlemlemek için bir asteroit göndereceğini ve bu olaydan sonra uzaylıların savaş başlatacağını öne sürüyor.

Haberler.com - Dünya

Baba Vanga, Yaşam, Dünya, Haberler

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Yorumlar (3)

Eğrioturdoğrukonuş:

abartmayın. Söyleyip bilemediklerini napacaz?

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Mikail arman:

Uzaylı saldırısında ısrar ediyor yazmışsınız ! Yaşayanıbile acizken ölmüş bir insan neyin ısrarcısı olabilir ? Neye ısrar edebilirki ? Geleceği ve tüm gizlilikleri sadece kainatın Tek Sahibi Yüce ALLAH bilir.Bırakın insanların kafasını karıştırmayı.

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adana 01:

bence sıcaklık kahini sallama olmuş, çünkü adana gibi bir yer bile gölgede 55 derece...

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