"Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga, başımıza gelecek bir sonraki felaketi de yazmış: Sıcaklıklar 50 derece olacak

Dünya genelinde yaşanan savaşlar, kıtlık ve hastalıklarla birlikte kahinlere yönelik ilgi de arttı. "Kör Kahin" olarak tanınan Baba Vanga da kahinler arasında en popüler isimlerden biri olarak yer alıyor.

RUSYA'DAKİ VİRÜSÜ BİLDİ

Baba Vanga, 1966'da hayatını kaybetmesinden önce Rusya'da soğukta tutulan bir virüsün laboratuvar ortamından kaçarak hastalık yayacağını yazmıştı. Vanga'nın bu kehaneti gerçek oldu.Rusya Kuzey Kutbu Konseyi Başkanı Nikolay Korchunov, Sibirya'daki kalıcı buzların erimesinin dünya için çok ciddi sonuçları olacağını açıkladı. Korchunov, "Daha önce Sibirya'daki donmuş toprağa sıkışıp kalmış 30 bin yıllık bir mikrop olan Pithovirus, uyanmış ve amiplere saldırmaya başlamıştı." ifadelerinde bulundu.

SON KEHANETLERİ DE KORKUNÇ

Vanga'nın ölümünden önce kaleme aldığı kehanetler de birer birer ortaya çıkmaya devam ediyor. Vanga'nın bu kehanetleri arasında en korkutucu olanı ise sıcaklıkla ilgili kehaneti. Dünyanın bazı ülkelerinde sıcaklıkların 50 dereceye kadar çıkacağını belirten Vanga, Hindistan ve çevresinde de kıtlık gördüğünü yazmış.

UZAYLI SALDIRISINDA ISRAR EDİYOR

Vanga'nın ısrarla üzerinde durduğu kehanetlerden biri ise uzaylı saldırısıyla ilgili. Ünlü kahin, Uzaylıların Dünya'daki yaşamı gözlemlemek için bir asteroit göndereceğini ve bu olaydan sonra uzaylıların savaş başlatacağını öne sürüyor.

Haberler.com - Dünya